Банк России приступил к предоставлению новых услуг в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ). Так, на портале госуслуг теперь можно проверить деловую репутацию и наличие права работать на финансовом рынке, уточняет пресс-служба регулятора.

Информацию о наличии или отсутствии сведений о себе в базах данных Банка России о деловой репутации, ведение которых предусмотрено статьями 75 и 76.7 федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», заявители теперь могут получить в оперативном режиме. Для этого заявителям с подтвержденной учетной записью ЕПГУ необходимо сделать запрос на соответствующей странице портала госуслуг. Ответ регулятора заявителю будет сформирован автоматически.

В ЦБ напоминают, что ранее для получения этих сведений заявитель должен был направить регулятору письменный запрос с приложением копий необходимых документов, подтверждающих его личность, а ответ предоставлялся после рассмотрения запроса и только на бумажном носителе.



Кроме того, участники рынка получили возможность проверить на ЕПГУ наличие у интересующего лица (например, у контрагента) права осуществлять деятельность на финансовом рынке. Это можно сделать, получив выписку из реестров участников финансового рынка.

