Цифровыми картами Альфа-Банка, загружаемыми удаленно в мобильное приложение «Альфа-Мобайл», а также в Apple Pay и Google Pay, теперь можно платить через Интернет — необходимые реквизиты для интернет-платежей отображаются в приложении. О новой опции сообщили в банке, подчеркнув, что это позволит клиентам оплачивать товары и услуги в интернет-магазинах, даже если физической карты нет под рукой.

«С появлением этой возможности цифровые карты Альфа-Банка начали полностью отвечать всем потребностям клиентов, что устранило необходимость получения физических пластиковых карт в отделении банка», — отмечается в релизе.

«Мы стремимся дать клиентам возможность полностью отказаться от пачки пластиковых карт в кошельке. Мгновенная цифровая доставка карт в приложение «Альфа-Мобайл» у нас реализована давно, и уже 30% наших клиентов, воспользовавшихся цифровой доставкой, не забирают карты из офисов банка — просто платят с помощью смартфона. Теперь же нашими цифровыми картами можно проводить оплату и в Интернете без каких-либо ограничений», — комментирует директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков.

В Альфа-Банке напоминают, что возможность моментального заказа и выпуска дебетовых и кредитных карт в мобильном приложении «Альфа-Мобайл» появилась у клиентов в мае 2018 года. Цифровую карту можно сразу добавить в Apple Pay и Google Pay и оплачивать покупки через бесконтактные терминалы. Ранее для расчетов цифровой картой через Интернет необходимо было получить эту карту в отделении банка, теперь же необходимые реквизиты — полный номер, срок действия и CVV2/CVC2 — можно посмотреть в приложении «Альфа-Мобайл».

Кроме того, цифровой картой можно пользоваться для снятия и внесения наличных: более 1,3 тыс. банкоматов Альфа-Банка оснащены бесконтактными считывателями.

В банке также обращают внимание, что оплата товаров и услуг исключительно цифровой картой «значительно безопаснее оплаты физической картой через платежный терминал, так как снижает риск компрометации платежных реквизитов карты». «Процедуры хранения и передачи в мобильное приложение реквизитов карты в Альфа-Банке полностью соответствуют требованиям международного стандарта информационной безопасности платежных карт PCI DSS», — говорится в сообщении.

