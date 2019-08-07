ВТБ продлил срок приема вклада «Время роста» до 30 сентября и снизил ставки.

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. При открытии вклада в отделении банка на срок шесть месяцев процентная ставка составляет 6,37%, на один год — 6,35% годовых (ранее — 6,66% и 6,45%).

При размещении денежных средств в интернет-банке на шесть месяцев доходность вклада составит 6,51%, на один год — 6,49% годовых (прежние ставки — 6,8% и 6,59% соответственно).

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются либо капитализируются ежемесячно.

Возможно увеличение ставки для владельцев «Мультикарты» ВТБ с подключенной опцией «Сбережения» при тратах по карте.