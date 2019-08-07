По состоянию на июль 2019 года база виртуального мобильного оператора связи «СберМобайл» превысила 400 тыс. абонентов, сообщил РБК замглавы Сбербанка Лев Хасис.

«Активная абонентская база «СберМобайл» с конца прошлого года выросла почти в пять раз и в июле превысила 400 тысяч активных абонентов. Подключиться к «СберМобайл» можно уже в 45 регионах страны, продолжается активная региональная экспансия», — уточнил Хасис, добавив, что услуги связи при этом доступны клиентам на территории всей страны.

Сбербанк запустил «СберМобайл» в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 26 сентября 2018 года. До этого проект тестировали под рабочим названием «Поговорим» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, затем в Москве и Подмосковье. На декабрь того года клиентская база выросла до 89,5 тыс. абонентов.

«Ведомости» сообщали, что виртуальный мобильный оператор Сбербанка собрал абонентскую базу из 85,9 тыс. активных пользователей, по данным апрельской презентации компании для инвесторов. Представитель Сбербанка уточнил изданию, что данный показатель абонентской базы актуален на декабрь 2018 года, но не назвал актуальные данные.