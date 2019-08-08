Арбитражный суд Уральского округа постановил, что работающий в онлайне банк не вправе отключать клиенту каналы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) по подозрению в совершении сомнительных операций с точки зрения «антиотмывочного» закона, если это является существенным условием договора и в результате такой блокировки компания лишена возможности проводить платежи, сообщает «Коммерсант» . Такой вывод содержится в постановлении суда по спору компании «Самторг» с онлайн-банком «Точка».

Компания открыла в «Точке» счет и корпоративную карту в 2016 году, а летом 2018-го банк заподозрил «Самторг» в сомнительных операциях, запросил документы, а после их предоставления отключил ДБО. Компания подала иск в суд, указывая, что отключение интернет-банка в не имеющем отделений банке фактически лишает его возможности проводить операции, что равносильно блокировке счета. Банк настаивал, что ДБО — это дополнительная услуга, возможность ее блокировки была предусмотрена договором. Суд встал на сторону компании, указав, что банк не имел право брать на себя полномочия ФНС или Росфинмониторинга и блокировать счет, который открывался именно в филиале «Открытия» — «Точке».

По словам экспертов, закон дает право банку при подозрении в совершении сомнительных операций в любой момент отказать компании в их проведении и в обслуживании вообще. Информация о таком отказе направляется в Росфинмониторинг, клиенты включаются в так называемый черный список. Но при этом отказник имеет право на реабилитацию и может подать апелляционную жалобу в межведомственную комиссию. При отключении же ДБО таких последствий для банка не возникает, и потому многие кредитные организации выбирают именно эту меру воздействия на клиентов.

Частный спор «Точки» и «Самторга» имеет важное значение для рынка, считают эксперты: такая логика должна применяться судами при рассмотрении споров клиентов других банков или в тех случаях, когда у банка нет отделения в городе проживания клиента, и потому отключение ДБО не дает возможности совершать платежи.

В банке «Сфера» указали, что отключенные от ДБО клиенты не лишены возможности офлайн-обслуживания — при необходимости они могут оформить карточку с образцами подписей. В Модульбанке сообщили, что отключают ДБО по рекомендации ЦБ, и сослались на письмо регулятора от 2007 года. В Тинькофф Банке отметили, что данный судебный спор в принципе не имеет к ним отношения, так как банк не отключает, а ограничивает оказание услуг через ДБО в исключительных случаях.