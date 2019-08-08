Банк «Раунд» снизил ставки по вкладам.



Вклад «Классический» открывается в рублях под 5,45—7,15%, в долларах — под 0,35—1,75%, в евро — под 0,01% годовых (ранее — под 5,75—7,4%, 0,55—1,9% и 0,15—0,3% соответственно). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопительный» можно оформить в рублях под 4,85—6,75%, в долларах — под 0,1—1,5%, в евро — под 0,01% годовых (до этого — под 5,15—7%, 0,35—1,75% и 0,1—0,25% соответственно). Вклад пополняемый. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Процентные ставки по «Доходному» составляют в рублях 4,6—6,4%, в долларах — 0,05—1,4%, в евро — 0,01% годовых (прежние ставки — 4,75—6,7%, 0,35—1,65% и 0,15% соответственно). Возможно пополнение и частичное снятие до минимальной суммы вклада. Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются по желанию вкладчика.

Сумма первоначального взноса по всем вкладам установлена в размере 50 тыс. рублей, 2 тыс. долларов и евро. Срок — от трех месяцев до трех лет (в евро — от года до трех лет).