Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные при совершении покупки на кассах в торговых точках на отдаленных и малонаселенных территориях в 76 субъектах РФ. Это позволяет жителям регионов иметь свободный доступ к наличным средствам даже там, где нет поблизости банкоматов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Цель проекта — увеличение доступности финансовых услуг в сельской местности. Сервис по снятию наличных реализуется на базе эквайринга Сбербанка в партнерстве с более чем 700 торговыми предприятиями, которые становятся платежными агентами банка и будут выдавать наличные.



До конца 2019 года количество торговых точек в удаленных и малонаселенных пунктах, где можно будет получить данную услугу, планируется увеличить до 3 тыс., отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова. «В будущем, кроме снятия наличных, у жителей появится возможность прямо на кассе оплачивать дополнительные услуги, например ЖКУ. Это позволит повысить доступность банковских услуг и открыть доступ к новым форматам оплаты с использованием новейших технологий», — добавила она.



Магазины, предоставляющие услугу снятия наличных, имеют специальный указатель — наклейку с надписью «Здесь вы можете снять наличные», а так же снабжаются инструкциями для населения. Комиссия при снятии наличных по картам Сбербанка не взимается.



Согласно статистике, средний объем выдачи наличных на одну операцию составил 1 200—1 300 рублей. Учитывая эту статистику и специфику сельских магазинов Сбербанк установил лимит по своим картам на одно снятие наличных в размере от 100 до 5 тыс. рублей, суточный лимит — не более 20 тыс. рублей. При операции обязательно введение ПИН-кода.



Оплата покупки на любую сумму дебетовой картой является обязательным условием оказания услуги.