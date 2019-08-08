Банк «Возрождение» ввел новый вклад «Привилегированный Классический».

Минимальная сумма — 700 тыс. рублей, 20 тыс. долларов. Срок — три, шесть месяцев, один, полтора и два года. Процентные ставки в рублях составляют 6,25—6,75%, в долларах — 0,55—2% годовых.

Пополнение и частичное снятие денежных средств не допускаются. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

В случае досрочного расторжения договора пересчет процентов осуществляется по ставке вклада «До востребования».

Оформить вклад можно только в отделениях банка.