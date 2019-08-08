Банк «Восточный» объявил об улучшении условий предоставления кредитного лимита по кредитной карте «Кэшбэк».

Согласно обновленным условиям, если заемщик рассчитывает на максимальный кредитный лимит по карте, но к моменту обращения в банк не успел получить документ с подтверждением дохода, то в день обращения кредитный лимит будет одобрен в размере до 300 тыс. рублей, а при представлении документа в течение 30 дней с даты заключения договора может быть увеличен до 400 тыс. рублей.

Подтверждающими документами могут быть справка 2-НДФЛ, справка по форме банка, извещение о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России и другие документы, уточняется в сообщении банка.



В «Восточном» напоминают, что держатели указанной карты могут сами выбирать, за что хотят получать повышенный кешбэк (его максимальный размер может достигать 10%). Можно выбрать одну из пяти категорий: четыре из них охватывают автомобильные услуги, онлайн-покупки, сферу развлечений и социальную сферу соответственно, а в рамках пятой категории предлагается 2% кешбэка за любые покупки, оплаченные картой.