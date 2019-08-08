Сбербанк, Банк ДОМ.РФ и ВТБ по итогам первого полугодия 2019 года стали лидерами по объему выдачи ипотечных кредитов семьям с двумя и более детьми по ставке 6% годовых Минфина.

За первое полугодие Сбербанк выдал жилищных кредитов на 11,9 млрд рублей (42% от всего объема семейной ипотеки), Банк ДОМ.РФ — на 5,7 млрд рублей (20%), ВТБ — на 5,4 млрд рублей (19%).

В пятерку лидеров также вошли компания «ДОМ.РФ», которая выдала ипотеку на сумму 833 млн рублей (3% от всего объема семейной ипотеки) и Россельхозбанк — 540 млн рублей (2%).

Согласно нацпроекту «Демография», к концу 2024 года количество активно вовлеченных российских кредитных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты семьям с двумя и более детьми по ставке 6% годовых, увеличится в пять раз (в настоящее время их 46), а правом получения такого кредита воспользуются 187 тыс. семей. По информации Минфина, к настоящему моменту льготную ипотеку получили 15 тыс. семей.