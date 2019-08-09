Сбербанк реализовал в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» дистанционное банковское обслуживание по аккредитивам. «Сервис не имеет аналогов на российском рынке. Его уже используют более 600 юридических лиц», — говорится в сообщении банка.

Клиенты могут создавать заявления по аккредитивам онлайн и самостоятельно направлять их в банк на исполнение. В онлайн переводится весь документооборот: клиенты могут отправлять письма по текущим сделкам, вносить изменения, направлять заявления на досрочные платежи, а также отвечать в один клик на письма и запросы от банка.

Вся необходимая информация по аккредитивам доступна клиентам в личном кабинете системы «Сбербанк Бизнес Онлайн»: условия генеральных соглашений, переписка с банком по аккредитивам в одном окне, статусы заявлений, реестр аккредитивов и переписка по ним.



«Мы нацелены на быстрый вывод продуктов в удаленные каналы и стремимся к сокращению бумажного документооборота. Благодаря новому сервису на смену бумажному заявлению приходит электронный структурированный документ. Теперь клиенты могут в режиме реального времени видеть все сделки и вести переписку с банком. До конца года возможность оформлять аккредитивы онлайн появится у всех наших клиентов — юридических лиц», — комментирует старший управляющий директор, директор управления торгового финансирования Сбербанка Евгений Кравченко.

