В почте Mail.ru появилась опция для быстрых онлайн-платежей. Сервис уже запущен в десктопной версии, к осени он появится в мобильных приложениях почты Mail.ru, сообщает пресс-служба корпорации.



«В почте появился умный механизм, который определяет, в каких письмах есть счета или другая платежная информация. Все необходимые для оплаты данные теперь видны прямо в списке писем», — говорится в релизе.

Перейти к оплате можно прямо из списка сообщений в одно касание. Таким образом, новая функция экономит время пользователя.

«Еще до открытия письма, пользователь видит основную информацию о предстоящей оплате в списке входящих. Сумма, адресат и назначение платежа отображаются в превью письма, там же можно найти и кнопку «оплатить». Благодаря этому у пользователя появляется быстрый доступ к инструментам оплаты. К тому же письма с платежной информацией выделяются на общем фоне», — поясняется в сообщении.

Штрафы ГИБДД и счет мобильного телефона уже можно оплачивать прямо из основного интерфейса почты. Сервис также работает с проектами Mail.ru: «Облако», «Добро» и «Игры». Оплачивать игровые покупки, переводить средства на благотворительность или покупать дополнительно место в облачном хранилище уже можно из списка входящих.

При этом у любой компании есть возможность встроить кнопку оплаты в свое письмо. Все письма с кнопками «оплаты» проходят дополнительную проверку безопасности, чтобы исключить фишинг и другие способы обманным путем получить доступ к финансовым данным пользователя.

Совершать платежи в почте можно любыми банковскими картами платежных систем Visa, Mastercard, «Мир». Для частых операций есть возможность «привязать» карту. Данные карты сохранятся в системе и при следующей оплате будут введены автоматически.



Все платежи Mail.ru проводит самостоятельно через собственную РНКО «Деньги.Мэйл.Ру». Деньги поступают напрямую на счет получателя, без обращения к посредникам и сторонним сервисам. Финансовые операции и данные пользователей защищены по международным стандартам.

