ВТБ в пилотном режиме запустил сервис голосового IVR в контакт-центре, говорится в сообщении кредитной организации. Он уже обрабатывает 25% от всех обращений.

Голосовой помощник может предоставить данные о балансе карты и ее готовности, помочь получить ПИН-код, график платежей по кредиту, а также остаток задолженности по ипотеке. Если необходима консультация сотрудника, помощник распознает это и переведет звонок в контакт-центр.

В настоящее время голосовой помощник работает на территории всех регионов присутствия банка, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. До конца 2019 года технология будет доступна на всей территории России.