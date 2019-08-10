НИКО-Банк понизил ставки по программам автокредитования на 0,5 процентного пункта. Оформить кредит на приобретение нового автомобиля, а также подержанной иномарки стало возможно по ставке 11,5% годовых. При отказе клиента от покупки полиса процентная ставка увеличится на 2 п. п.



Также по программам была увеличена максимальная сумма кредита до 3 млн рублей (ранее до 1/1,8 млн рублей для подержанных/новых автомобилей соответственно). Процентная ставка увеличится на 0,5 п. п. с момента выдачи кредита до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором оригинал ПТС был предоставлен в банк.

Минимальный первоначальный взнос составляет 20% собственных средств от стоимости нового автомобиля и 30% от стоимости б/у машины. При оформлении каско с франшизой процентная ставка увеличится на 1 п. п. Кредит может быть выдан на срок до семи лет (ранее — до пяти лет).

В случае если заемщик состоит в браке, обязательным является предоставление поручительства супруга(и) заемщика.

«Произошедшие изменения, а также низкие процентные ставки сделали предложения банка более привлекательными для клиентов», — уточнила эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ирина Мартиросова.