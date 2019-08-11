МТС и стриминговая платформа WASD.TV объявили о запуске сервиса по передаче альтернативных донатов во время онлайн-трансляций, сообщает пресс-служба оператора.

«Поддержать любимого стримера на платформе WASD.TV зрители смогут не только традиционными денежными пожертвованиями, но и подарками в виде кофе, бургеров Burger King, сертификатов на «Амедиатеку» и Ozon.ru», — говорится в релизе.

Для подключения сервиса стримеру достаточно активировать в меню запуска трансляции возможность получения альтернативных донатов и настроить виджеты для информирования зрителей об их получении. Сервис работает с такими программами для потокового вещания, как OBS Studio и XSplit.

Альтернативные донаты интегрированы в чат канала стримера. Зрителю, который решил отправить подарок стримеру, нужно выбрать его в меню чата и провести оплату банковской картой, через Apple Pay или Android Pay. Комиссия за перевод не удерживается. В настоящее время на платформе WASD.TV доступно только несколько десятков подарков.

Сервис предоставляет компания Gmoji в рамках специально разработанного технологического решения для WASD.TV. Gmoji — подарок в виде стикера с интегрированной ссылкой, который можно обменять на товар или услугу у партнеров проекта. В зависимости от подарка его можно забрать самостоятельно в удобном для стримера месте в тысячах точек получения по всей России, заказать доставку или активировать онлайн.