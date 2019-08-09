Всероссийский Банк Развития Регионов снизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

Вклад «Доходный» можно разместить в рублях под 5,1—6,2%, в долларах — под 0,3—1,6% годовых (ранее — под 5,5—6,8% и 0,3—2,1%), «Накопительный» — под 5,05—6% и 0,3—1,5% годовых (вместо 5,05—6,35% и 0,3—1,9% соответственно). Срок размещения обоих вкладов — от одного месяца до двух лет.

Процентные ставки по «Комфортному» (на срок от трех месяцев до двух лет) составляют в рублях 5,45—5,6%, в долларах — 0,7—1,4% годовых (ранее — 5,25—5,9% и 0,9—1,7% соответственно).

Сумма первоначального взноса по вышеуказанным вкладам — 10 тыс. рублей, 300 долларов.

«Прайм-М» (на срок от одного месяца до двух лет) теперь привлекается в рублях под 5,9—6,7%, в долларах — под 1,4—2,1% (ранее — под 6,4—7,15% и 1,7—3,05%), а «Привилегия» (на срок от трех месяцев до двух лет — под 6,2—6,45% и 1,5—1,8% годовых соответственно (прежние ставки — 6,4—6,9% и 1,6—2,85%).

Доходность «Особого статуса» (на срок от трех месяцев до двух лет) в рублях составляет 5,9—6,1%, в долларах — 1,4—1,7% годовых (ранее — 6—6,7% и 1,4—2,8%).

Сумма первоначального взноса по трем вышеперечисленным вкладам — 3 млн рублей, 50 тыс. долларов.

Дополнительные взносы принимаются во все вклады, кроме «Доходного» и «Прайм-М».

Проценты по всем депозитам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.