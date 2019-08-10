Банк «Санкт-Петербург» снизил ставки по действующим ипотечным программам. Обновленные ставки зависят от размера первоначального взноса клиента и составляют:

Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, теперь возможно под 10,5% годовых вместо 10,75%, действовавших ранее. Военная ипотека предоставляется под 10% годовых (прежде — под 10,75%). При покупке недвижимости у партнеров банка ставка варьируется от 9,95% до 10,45% годовых.

Остальные условия кредитования остались прежними. Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 10% собственных средств от стоимости квартиры, 15% — для военнослужащих, 20% от стоимости апартаментов и при покупке квартиры по специальным предложениям партнеров, 30% от стоимости коммерческой недвижимости и машино-места, 35% от стоимости дома и земельного участка. Сумма кредита варьируется от 500 тыс. до 30 млн рублей в зависимости от программы, а срок может составлять от года до 25 лет.

«Благодаря произошедшим изменениям ставки банка по ипотеке вернулись на уровень годичной давности. При отказе заемщика от комплексного ипотечного страхования итоговая ставка будет выше на 1 процентный пункт. Аналогичная надбавка будет действовать при отказе клиента от аккредитивной формы расчетов и расчетов через эксроу (в зависимости от программы). По большинству из представленных программ заемщик может оформить кредит без подтверждения дохода, однако для этого придется внести повышенный первоначальный взнос», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.