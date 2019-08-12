Банк «Александровский» уменьшил ставки по вкладам в рублях.

Доходность «Максимума» теперь составляет 6,6—7,1% годовых (прежде — 6,6—7,5%), а «Перспективы» — 6,1—6,6% годовых (ранее — 6,1—7%). Сумма первоначального взноса по обоим вкладам — 30 тыс. рублей.

«Комфорт» (от 100 тыс. рублей) размещается под 5,6—6,1% годовых (ранее — под 5,6—6,5%).

«Капитал» (от 3 млн рублей) можно положить под 6,7—7,1% годовых (до этого — под 6,7—7,5%).

Минимальный срок размещения вкладов — три месяца, максимальный — два года.

По депозитам «Перспектива», «Комфорт» и «Капитал» предусмотрено пополнение. Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.

Вклад «Максимум» пополнять нельзя, проценты по нему выплачиваются в конце срока.