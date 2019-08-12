Металлинвестбанк понизил ставки по вкладу «Максимальный доход» в рублях и долларах.

«Максимальный доход» при выплате процентов в конце срока в рублях (на 31, 91, 181, 367, 550, 740 и 1 100 дней) открывается под 4,4—7,5% (ранее — под 4,4—7,6%), в долларах (на 91, 181, 367, 740 и 1 100 дней) — под 0,3—1,5% годовых (вместо 0,3—2,9%).

При ежемесячной выплате процентов в рублях (на 181, 367, 550, 740 и 1 100 дней) доходность составит 6,8—7,1% (ранее — 6,8—7,3%), в долларах (на 181, 367, 740 и 1 100 дней) — 0,6—1,3% годовых (прежде — 0,6—2,7%).

Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей, 1 тыс. долларов. Дополнительные взносы не предусмотрены.