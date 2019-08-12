Нефтепромбанк понизил ставки по ряду депозитов.

«ГАРАНТированный+» в рублях открывается под 5,9—7,3% (ранее — под 5,9—7,4%), в долларах — под 0,1—2% (прежде — под 0,1—2,5%), в евро — под 0,1—0,25% годовых (вместо 0,1—3%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность «КАПИТАЛьного+» в рублях составит 5,5—7,9% (ранее — 6,1—7,9%), в долларах — 0,2—2,35% (вместо 0,2—2,6%), в евро — 0,1—3,5% годовых (прежде — 0,1—0,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«ПРОЦЕНТный+» привлекается в рублях под 6—7,5% годовых (вместо 6—7,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма депозитов составляет 30 тыс. рублей или 500 долларов/евро. Срок — 31, 91, 181, 367 и 730 дней.

Дополнительные взносы по ним не предусмотрены.