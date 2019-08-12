Севергазбанк предлагает оформить карты Visa Signature и «Мир Моментальная».

Стоимость выпуска карты Visa Signature составляет 2,5 тыс. рублей, со второго месяца берется плата за обслуживание в размере 1 449 рублей в месяц, при покупках от 100 тыс. рублей или при поддержании ежедневного остатка на карте от 200 тыс. рублей в месяц комиссия не взимается.

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка в сумме до 1 млн рублей в сутки отсутствует, свыше составит 1,5%, минимум 150 рублей. В сторонних банкоматах на территории РФ — бесплатно при снятии до 1 млн в месяц, свыше плата составит 1,5%, минимум 150 рублей. В банкоматах за пределами РФ при снятии до 300 тыс. рублей комиссия не взимается, далее 1,5%. В кассах сторонних кредитных организаций — 1,5% от суммы операции.

По карте предусмотрен кешбэк: 5% — от операций на сумму не более 100 тыс. рублей в месяц в категориях «Автомойки», «Магазины спортивных товаров», «Кондитерские», 1% — от суммы остальных покупок. Вознаграждение начисляется при совершении покупок от 5 тыс. рублей в месяц.

На остаток собственных средств на картсчете начисляется 7% годовых при ежедневном остатке от 150 тыс. рублей и совершении покупок от 5 тыс. рублей в месяц. Проценты начисляются на сумму до 2 млн рублей.

Предоставляется доступ в бизнес-залы аэропортов (четыре бесплатных прохода). Плата за услугу «СМС-информирование» не взимается.



«Карта интересна наличием кешбэка, начислением процентов на остаток, а также возможностью снижения или отмены платы за обслуживание», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.

Карта «Мир моментальная» выпускается и обслуживается бесплатно.

Комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах банка до 30 тыс. рублей не взимается, свыше этой суммы и в устройствах сторонних банков — 1,5%, минимум 150 рублей.

«СМС-информирование» — 59 рублей со второго месяца.

Срок действия карт — три года.