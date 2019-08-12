МТС и международный автопроизводитель Geely подписали соглашение, в рамках которого в автомобили, поставляемые в Россию, непосредственно на заводском конвейере начали устанавливать сим-чипы оператора, сообщает пресс-служба компании.



МТС уже поставили на завод первую партию сим-чипов в количестве 1,5 тыс. штук.

«Владельцы новых автомобилей смогут в течение первого года пользования бесплатно строить маршруты и искать заправки в навигаторе, слушать музыку, а также управлять сервисами с помощью голосового помощника», — говорится в релизе.

МТС обеспечит предоплаченный на год безлимитный трафик на ресурсы «Яндекс», а также 2 Гб высокоскоростного мобильного Интернета в месяц на прочие сервисы.



Сим-чип поддерживает работу в сетях связи 2G, 3G и LTE, отличается от обычной сим-карты стойкостью к вибрациям, способностью работать в разных температурных диапазонах от минус 40 до плюс 105 градусов по Цельсию.