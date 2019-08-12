ВТБ начал тестирование технологии инвестиционного VR-консультирования в своих офисах. Сервис предоставляет информацию о работе мобильной платформы «ВТБ Мои инвестиции» и раскрывает преимущества вложений в ценные бумаги и другие финансовые инструменты, сообщает пресс-служба инвесткомпании.

На данный момент услуга доступна в трех офисах Москвы и двух филиалах Санкт-Петербурга с обслуживанием в формате «Привилегия».‎ В ближайшее время планируется запустить ее еще в пяти отделениях в регионах.

«Через очки виртуальной реальности клиенты увидят, каких результатов можно добиться при работе с инвестплатформой. VR-консультант при этом расскажет, куда можно вложить средства и какие существуют риски. Он же предложит поставить финансовую цель, например накопить на образование ребенка, и смоделирует способы ее достижения за счет грамотного инвестирования. К примеру, как,‎ вложив 100 тысяч рублей, при определенной стратегии можно через 15 лет получить до 935 тысяч рублей», — говорится в релизе.