Банк «Спутник» ввел два новых вклада: «Максимальный доход» и «Пополняемый».

Срок депозитов составляет 731 день и разделен на два периода начисления процентов.

Так, по вкладу «Максимальный доход» с первого по 365-й день проценты начисляются по ставке 7%, с 366-го по 731-й день — 6%. За полный срок размещения средняя годовая процентная ставка составит 6,5%.

По вкладу «Пополняемый» с первого по 365-й день проценты начисляются по ставке 6,5%, с 366-го по 731-й день — 6%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада составит 6,25%.

Минимальная сумма депозитов — 3 тыс. рублей. Расходные операции по ним не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты за полный год сохраняются.

Дополнительные взносы предусмотрены для вклада «Пополняемый».

Оба предложения действуют до 30 ноября.