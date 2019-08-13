Первый зампред Сбербанка Лев Хасис объяснил разницу в стоимости ипотечных кредитов, выдаваемых банком, в Чехии и России. Как написал Хасис на своей странице в Facebook , этот вопрос прозвучал на форуме «Территория смыслов», уже несколько друзей попросили прокомментировать.

«Итак, «Почему ставки по ипотечным кредитам в России и Чехии так сильно отличаются?» Короткий ответ: чешский банк — это юридическое лицо, находящееся в другой стране со всей ее макроэкономикой: включая инфляцию, ставки рефинансирования банка Чехии и др. Чешских заемщиков финансируют в основном чешские вкладчики, низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам/вкладам в Европе, в первую очередь в той же Чехии. Размещать в Чехии средства Сбербанку России невыгодно, так как ставки по кредитам в Чехии ниже российской себестоимости привлечения средств», — написал топ-менеджер Сбербанка.

Кроме того, продолжил он приводить аргументы, в ЕС существенно более низкий, чем в России, уровень инфляции, например в РФ инфляция составила примерно 7,2% в среднем за пять лет, а в Чехии — 1,5%.

Соответственно ставка ЦБ РФ сейчас 7,25%, а в Чехии — 1,75%. Ставки по вкладам в России до 6,3%, а в Чехии — до 1,8%, соответственно ставки, например по ипотеке в России, — от 7,6% (а для семей с детьми — от 5%), в Чехии — от 3,3%.

«Конечно, всем хочется, чтобы ставки по привлекаемым депозитам были российскими, а ставки по кредитам — чешскими, но это (по понятным причинам) невозможно. В последние годы ЦБ РФ смог значительно снизить инфляцию, что уже привело к понижению ставок по кредитам. При снижении инфляции процентные ставки ЦБ, а значит, и ставки по кредитам также будут снижаться», — резюмировал Хасис.