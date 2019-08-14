Почта Банк планирует запустить программу продажи POS-кредитов (кредиты на приобретение товаров) в своих офисах и почтовых отделениях, где присутствует банковский сотрудник, рассказали «Коммерсанту» в кредитной организации.

В небольших населенных пунктах, как правило, нет крупных торговых сетей, а работают в основном местные ретейлеры и интернет-магазины. Теперь после выбора товара в магазине-партнере клиент сможет получить выписку со стоимостью товара и реквизитами магазина и, обратившись в ближайшую точку обслуживания банка, пройти идентификацию, оформить кредит, поясняет директор по развитию партнерской сети банка Андрей Павлов.

По предварительным расчетам банка, новая технология охватит более 4,5 тыс. точек, за год он планирует привлечь порядка 1,65 тыс. новых партнеров — как торговых сетей, так и интернет-магазинов более чем в 1,7 тыс. населенных пунктов. Почта Банк уже провел «пилот» новой схемы и рассчитывает, что данная технология позволит ему создать самую массовую в стране сеть POS-кредитования, нарастить продажи и долю рынка и занять лидирующее положение в сегменте.

По мнению экспертов, с помощью подобной технологии выдачи POS-кредитов банку вряд ли удастся значительно нарастить объем, так как конверсия на каждом этаже такого длинного клиентского пути будет снижаться. Доля рынка, еще не охваченная крупнейшими игроками сегмента, составляет около 1—2%, а большинство граждан, которые были заинтересованы в финансовых услугах, уже имеют кредитную карту, по параметрам вполне заменяющую POS-кредит.