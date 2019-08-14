В Сбербанке считают, что главный драйвер роста спроса на кредиты — быстрый рост номинальных зарплат, особенно самых низких

Рост потребительского кредитования еще не исчерпан, данные Сбербанка, Росстата, ЦБ и кредитных бюро не подтверждают опасения, которые высказывали ранее. Таковы результаты исследования проекта «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных).

В Сбербанке считают, что главный драйвер роста спроса на кредиты — быстрый рост номинальных зарплат, особенно самых низких.

«Мощным, но разовым фактором стал рост номинальных зарплат, особенно самых маленьких, в 2017—2018 годах. По данным Сбербанка, средняя зарплата клиентов, которые в 2017 году получали до 15 тыс. рублей, в 2018 году увеличилась на 42%», — говорится в сообщении.

Вторым фактором роста такого спроса назвали снижение ставок. Кредиты становятся доступнее для населения. Снижение ставок стимулирует рефинансирование кредитов. Около 17% выданных ипотечных кредитов и 14% потребительских кредитов в 2018 году были связаны с рефинансированием. В кредитной организации также указывают на высокий уровень досрочных погашений.

«Средний платеж по ипотеке в Сбербанке в четыре раза выше планового платежа, а по потребительским кредитам — в 2,3 раза. Пятнадцатилетний кредит в среднем гасят за семь лет, трехлетние потребкредиты — за два года. Уровень досрочного погашения в последние два года в банке существенно вырос, что не подтверждает версию о закредитованности населения», — отмечают аналитики.

Выдачи нецелевых потребительских кредитов выросли за год на 24%. В целом в России на необеспеченные потребкредиты приходится 69% неипотечного кредитования. За счет давления ЦБ с рынка уходят игроки с дорогими кредитами.

Однако выдавливание с рынка дорогих кредитов приводит к тому, что проблемные заемщики обращаются в МФО, 86% новых кредитов проблемным заемщикам выдают именно они.