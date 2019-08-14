Средний размер автокредита во II квартале 2019 года увеличился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 769,7 тыс. рублей. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый большой средний размер автокредита в регионах России был отмечен в Москве (1 115,1 тыс. рублей), Московской области (966 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (940,8 тыс. рублей), Краснодарском крае (876 тыс. рублей) и Ханты-Мансийском АО (863,6 тыс. рублей).

Самый маленький средний размер автокредита был зафиксирован в Кемеровской (466,7 тыс. рублей) и Кировской (547,2 тыс. рублей) областях, Удмуртской Республике (617,3 тыс. рублей) и Республике Татарстан (637,3 тыс. рублей).

Самая серьезная динамика роста среднего размера автокредита была продемонстрирована в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО, +14,8%), Рязанской области (+14,7%), Ставропольском крае (+14,5%), Московской области (+13,8%) и Чувашской Республике (+12,6%). В ряде регионов средний размер автокредита сократился, в том числе в Кемеровской (-27,6%), Кировской (-6,6%) и Новосибирской (-1%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос на 11,1% и 12,1% соответственно.