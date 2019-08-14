Банк «Ак Барс» снизил ставки по потребительскому кредиту без обеспечения.

Получить финансирование без обеспечения стало доступно по ставке 10,9% (ранее 11,9%) годовых, сумма кредита — от 100 тыс. до 2 млн рублей на срок от 13 месяцев до семи лет. Ставки действуют при наличии личного страхования, в случае отказа ставка будет варьироваться в диапазоне от 16% до 23,5% годовых.

Возраст заемщика должен быть от 21 года на момент получения кредита и до 65 лет на момент погашения, стаж на последнем месте работы — не менее шести месяцев, в качестве документа, подтверждающего доход заемщика, возможно представить справку по форме банка, также потребуются паспорт РФ, трудовая книжка, СНИЛС.

«Снижение ставки остается привлекательным только при условии личного страхования», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.