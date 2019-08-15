Всероссийский Банк Развития Регионов предлагает открыть вклад «Праздничный».

Денежные средства привлекаются на срок от шести месяцев до года. При сумме вклада от 20 тыс. рублей процентная ставка составляет 7%, от 5 млн рублей — 7,1% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

В случае досрочного расторжения договора начисление процентов происходит по ставке вклада до востребования.

Предложение действительно в период с 15 августа по 30 сентября.