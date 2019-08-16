Банк «Возрождение» снизил ставки по всем видам ипотечных кредитов, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Так, минимальная ставка по ипотечным программам «Новостройка» и «Вторичный рынок» теперь составляет 9% годовых. «Ипотеку с господдержкой» («детскую ипотеку») можно оформить по минимальной ставке 4,5% годовых.

Рефинансировать ипотеку можно по ставке 9% годовых. Также снижены ставки по кредитам на приобретение готового дома с земельным участком до 10,5% годовых и ипотеке на машино-место до 12% годовых.

Приобрести квартиру, таунхаус или апартаменты на первичном или вторичном рынке жилья можно при первоначальном взносе от 20% на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредита составляет 30 млн рублей.

По программе «Ипотека с господдержкой» можно приобрести квартиру при первоначальном взносе от 20% на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей.