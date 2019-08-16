Экспобанк понизил ставки по вкладам.

Доходность «Специального» (от 50 тыс. рублей на 181 день) при выплате процентов в конце срока составит 7,35% (вместо 7,5%), а при выплате процентов ежемесячно — 7,25% годовых (ранее — 7,4%).

Вклад «Юбилейный 25» (от 100 тыс. рублей) теперь открывается на 181, 270, 366, 550, 750 и 1 100 дней (до этого — на 181, 270, 366 и 550 дней). Доходность составит 7,25—7,75% годовых (прежде — 7,45—7,75%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Лидер» (от 91 до 1 100 дней) в рублях оформляется под 6,7—7,4% (вместо 6,75—7,4%), в долларах — под 1,5—2,25% (прежде — под 1,75—2,75%), в евро — под 0,25—0,5% годовых (ранее — под 0,25—0,6%), а «Онлайн Лидер» — под 6,8—7,5% в рублях (вместо 6,85—7,51%), под 1,5—2,25% — в долларах (прежде — под 1,75—2,75%), в евро — под 0,25—0,5% годовых (до этого — под 0,25—0,6%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей или 1 тыс. долларов/евро. Срок — от 91 до 1 100 дней.

Вклад «Экспо-Промо» (на 732 дня) открывается в рублях от 3 млн рублей под 7,5% (ранее — от 3 млн рублей и 20 млн рублей со ставками 7,5% и 7,6% годовых соответственно). В долларах процентная ставка составляет 2,5% (вместо 3%), в евро — 0,7% годовых (прежде — 1%). Минимальная сумма в валюте — 50 тыс. долларов или евро.

Пополнять можно вклады «Специальный», «Юбилейный» и «Экспо-Промо».