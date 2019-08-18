Казанский ИК Банк запустил дебетовую «Мгновенную» карту категории Visa Classic.

Плата за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия карты составляет 350 рублей, 6 долларов или 5 евро. Срок действия карты — три года.

Комиссия за снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных банка устанавливается в размере 1%. За снятие в банкоматах сторонних банков комиссия составит 1% от суммы, минимум 100 рублей / 2 доллара или евро, в кассах — 1,2% от суммы, минимум 350 рублей / 6 долларов или евро.

«По карте предусмотрено начисление процентов на остаток средств на счете в размере 0,5% годовых. СМС-информирование — 50 рублей в месяц», — добавляет эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.