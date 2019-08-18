Клиенты РНКБ получили возможность досрочно погашать кредиты наличными, ипотеку или автокредит в интернет-банке и мобильном приложении «РНКБ 24/7», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Средства можно перевести с дебетовой карты или текущего счета в любой рабочий день, кроме дня платежа по графику. Также для пользователей «РНКБ 24/7» и интернет-банка недавно стали доступны услуги подачи онлайн-заявки на кредитные продукты, открытия вкладов, оформления страховых продуктов, смены ПИН-кода, подключения карты к услуге Mir Accept для оплаты картой в Интернете», — говорится в релизе.

С помощью мобильного приложения и интернет-банка можно осуществить платежи в адрес более 2 тыс. поставщиков услуг, в том числе оплатить коммунальные услуги, мобильную и стационарную связь, штрафы ГИБДД, услуги интернет-провайдеров, перевести средства на электронные кошельки и карты российских банков и пр.

В настоящее время в «РНКБ 24/7» в среднем проходит около 2 млн платежей в месяц, в интернет-банке —1 млн в месяц.

В ближайшее время добавится еще много новых функций для удобства клиентов, обещают в банке.