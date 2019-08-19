Банки, готовые участвовать в программе льготного кредитования (до 3 млрд рублей) на развитие сквозных технологий, включая искусственный интеллект, робототехнику и кванты, согласны выдавать кредиты в том числе на проекты, основанные на зарубежных разработках, но отечественные производители настаивают на полностью российском происхождении продуктов, сообщает «Коммерсант» .

Аналитический центр (АЦ) при правительстве РФ 15 августа провел круглый стол, на котором представил модель отбора проектов, использующих сквозные технологии в приоритетных отраслях экономики и претендующих на льготное кредитование. На совещании было одобрено предложение АЦ увеличить максимальный объем кредита до 3 млрд рублей (минимальный составит 25 млн). Ставка обсуждается на уровне 1–5%.

Активная дискуссия развернулась между представителями банков и разработчиков программного обеспечения. Банки готовы предоставлять более широкие возможности использования кредита для покупки иностранных технологий и разработок, в то время как отечественные разработчики хотят гарантий того, что заемщик будет использовать только российские продукты.

По словам экспертов, чрезмерная ориентация на отечественный продукт может вылиться в технологическое отставание. Есть сферы, в которых российские продукты сильны, например, это касается антивирусов, но в робототехнике или в управлении производством отечественные разработки отстают, поэтому решения должны приниматься индивидуально для каждой отрасли. Кроме того, производить высокотехнологичные продукты в Китае все еще в целом гораздо выгоднее, чем в России, отмечают эксперты.

По словам заместителя директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи Алексея Галюжина, льготное кредитование сквозных технологий планируется запустить уже в IV квартале 2019 года, при этом решающая встреча еще впереди, участники продолжат вносить предложения до 20 августа.