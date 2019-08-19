Вокбанк снизил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,5 процентного пункта.

Теперь «Удачный» (на 400 дней) открывается под 7% годовых. Предложение действительно до 31 августа.

«Накопительный» (на три, шесть, девять месяцев и один год) можно разместить под 6,2—6,8% годовых.

Проценты по обоим вкладам выплачиваются ежемесячно.

Доходность «Классического» (на три, шесть, девять месяцев и один год) составляет 6,3—6,9%, а «Комфортного» (на шесть месяцев и один год) — 6—6,5% годовых. Выплата процентов по вкладам осуществляется в конце срока.



Минимальная сумма первоначального взноса по всем депозитам установлена на уровне 10 тыс. рублей. Пополнять можно все вклады, кроме «Классического».