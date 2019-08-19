Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,3 процентного пункта. Теперь приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке по военной ипотеке можно по ставке от 9,2% годовых, сообщили в кредитной организации.

Предложение ориентировано на военнослужащих — участников накопительно-ипотечной системы, имеющих право на получение целевого жилищного займа на основании федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».

В Сбербанке напоминают, что ранее он снизил процентные ставки по основной линейке продуктов ипотечного кредитования на величины до 0,7 п. п. Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%.



Дополнительно был увеличен дисконт для участников зарплатного проекта Сбербанка на 0,2 п. п., теперь он составляет 0,5 п. п. (ранее — 0,3 п. п.). Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.