Почта Банк запустил дебетовую карту «Зеленый мир» платежной системы «Мир».

Плата за выпуск именной карты составляет 500 рублей, обслуживание — бесплатное.

Снятие наличных в банкоматах и ПВН Почта Банка и банков-партнеров осуществляется бесплатно, а в банкоматах и ПВН других кредитных организаций комиссия составляет 1% от суммы, минимум 100 рублей.

Карта открывается одновременно со сберегательным счетом. Предусмотрено начисление процентов на остаток средств на счете в размере до 6% годовых (при сумме свыше 50 тыс. рублей).



«Используя данную карту для регулярных операций, клиент принимает участие в восстановлении леса национальных парков России. За каждые полные 3 тысячи рублей, потраченные клиентом на покупки по карте в течение месяца, организаторами проекта будет оплачена посадка одного дерева», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Елена Хвостова.