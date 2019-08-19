ВТБ и «М.Видео» с сентября 2019 года начнут в тестовом режиме принимать оплату покупок по QR-кодам в рамках Системы быстрых платежей. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

«С сентября клиенты банков, подключенных к сервису, смогут совершить покупку по QR-коду в пилотных магазинах. Появление и развитие нового платежного инструмента позволит повысить качество финансовых услуг и привлекательность безналичных расчетов для покупателей», — говорится в сообщении.

В рамках пилотного проекта по приему быстрых платежей подготовлено новое программное обеспечение касс и платежных терминалов. При оформлении покупки сумма к оплате вводится на кассовом аппарате, банк передает данные в НСПК, генерируется QR-код. Клиент через мобильное приложение своего банка сканирует этот код на эквайринговом терминале и подтверждает оплату, после чего деньги моментально поступают на счет ретейлера.

Пилотный проект пройдет в одном магазине «М.Видео» и одном «Эльдорадо» в Москве. После его окончания настройки и стабилизация Системы быстрых платежей будут масштабированы на все магазины обеих сетей.