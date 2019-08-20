Московский Кредитный Банк снизил ставки по вкладам. По рублевым вкладам ставки уменьшены на 0,1—0,2 процентного пункта, по долларовым — на 0,5 п. п.

Вклад «МЕГА Онлайн» (от 1 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) теперь можно открыть под 6,4—7,4%, а пенсионный депозит «Гранд» (от 1 тыс. рублей на один, полтора и два года) — под 7—7,4% годовых. Проценты по обоим вкладам выплачиваются ежемесячно.

«Все включено (Максимальный доход)» в рублях привлекается под 6,4—7%, в долларах — под 1—2% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

«Все включено «Накопительный» в рублях можно оформить под 6—6,75%, в долларах — под 0,7—1,7% годовых. Пополнение возможно. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Процентные ставки по «Все включено «Расчетному» составляют в рублях 5,75—6,5%, в долларах — 0,3—1,3% годовых. Предусмотрены операции пополнения и частичного снятия. Проценты ежемесячно капитализируются.

Для вкладов в евро теперь действует единая ставка 0,01% годовых.

Минимальная сумма первоначального взноса составляет 1 тыс. рублей, 100 долларов и евро. Срок — три, шесть месяцев, один, полтора и два года.