Московский Областной Банк снизил ставки по вкладам в долларах и евро.

Вклад «Гарантированный доллар» (от 50 долларов на 120 дней) можно разместить под 1,5% годовых (вместо 2%). Выплата процентов — в конце срока.

«Стабильный» (от 100 долларов и евро) привлекается в долларах под 1,25—1,6%, в евро — под 0,01% (ранее — под 1,75—2,1% и 0,2—0,35%), а «Новый пенсионный» (от 300 долларов и евро) — под 2—2,4% и 0,15—0,25% годовых (до этого — под 2,5—2,9% и 0,6—0,7% соответственно). Проценты по обоим вкладам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Процентные ставки по «Персональному» (от 10 тыс. долларов и евро) в долларах составляют 2%, в евро — 0,15% годовых (ранее — 2,5% и 0,6% соответственно). Выплата процентов происходит ежемесячно.

Срок размещения трех вышеперечисленных вкладов — один год. Все валютные депозиты предусматривают возможность пополнения.