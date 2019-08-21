Балтинвестбанк снизил ставки по рублевым вкладам.

Вклад «Абсолютный чемпион+» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) открывается под 6,65—7,75% годовых (ранее — под 6,9—8%).

«Мобильный» можно разместить под 5,65—5,8% (вместо 5,9—6,05%), а «Мобильный online» — под 5,8—5,95% годовых (до этого — под 6,05—6,2%). Минимальная сумма — 6 тыс. рублей. Срок — один год. По трем вышеперечисленным вкладам проценты выплачиваются в конце срока.

«Чемпион+» (на один год) привлекается на сумму от 10 тыс. рублей под 5,85%, от 1 млн 400 тыс. рублей — под 5,95% годовых. Проценты начисляются по периодам: с первого по 91-й день — 5,65%, с 92-го по 181-й день — 5,85%, со 182-го по 271-й день — 5,85%, с 272-го по 367-й день — 6,05% (от 10 тыс. рублей) и 5,75%; 5,95%; 5,95% и 6,15% соответственно (от 1 млн 400 тыс. рублей). Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются вкладчику.

Процентная ставка по «Пенсионному Плюс» (от 500 рублей на три года) составляет 4,15% годовых (вместо 4,4%). Проценты начисляются по трем периодам: с первого по 12-й месяц — 4,65%, с 13-го по 24-й месяц — 4,15% годовых, с 25-го по 36-й месяц — 3,65% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются.

Пополнять можно все вклады, за исключением «Абсолютного чемпиона+».