Связь-Банк снизил минимальную процентную ставку по кредитам на приобретение недвижимости до 9,2% на первичном рынке и до 9,55% годовых в рублях на вторичном рынке. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Воспользоваться низкой ставкой по программам «Новостройка» и «Готовое жилье» смогут держатели карт по зарплатным проектам Связь-Банка при оформлении обязательных и рекомендуемых видов страхования.

Банк выдает ипотечные кредиты под залог приобретаемого недвижимого имущества на сумму от 400 тыс. до 30 млн рублей. Срок кредита составляет от трех до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15% до 90%.