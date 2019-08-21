Московский Кредитный Банк предлагает акцию по потребительскому кредитованию «В кругу друзей». В рамках акции можно получить денежные средства на любые цели без обеспечения по ставке от 9,9% годовых. Сумма финансирования составляет от 100 тыс. до 500 тыс. рублей на срок от трех месяцев до пяти лет.

Из документов понадобится только паспорт РФ. Документы, подтверждающие доход, не требуются (банк по своему усмотрению может запросить дополнительные документы).

«Участвовать в акции смогут только новые клиенты, которые ранее никогда не обслуживались в МКБ. Срок рассмотрения заявки — от одного часа. Воспользоваться предложением можно до 20 сентября 2019 года», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.