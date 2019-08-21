Почта Банк снизил ставки по вкладам на 0,2 процентного пункта.

Теперь вклад «Капитальный» (от 50 тыс. рублей на шесть месяцев, один и полтора года) открывается под 6—6,3% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

«Доходный» (от 100 тыс. рублей на один год) привлекается под 5,8—6% годовых в зависимости от суммы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Доходность «Накопительного» (от 5 тыс. рублей на один год) составляет 5,9% годовых. Возможно пополнение в течение всего срока действия договора. Проценты ежеквартально капитализируются.

«Почтовый» (от 50 тыс. рублей на шесть месяцев и один год) можно разместить под 6,2—6,3% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Кроме того, по 30 сентября в банке действует вклад «Новый максимум». Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — шесть месяцев. Процентная ставка составляет 6,8% годовых. Выплата процентов — в конце срока.