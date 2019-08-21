Компания Forward Leasing, реализующая программу Samsung Forward по оформлению смартфонов в пользование по схеме, близкой к лизинговой, объявляет о начале выдачи предзаказанных новых флагманов Galaxy Note 10. Оформившие предзаказ уже могут получить новый смартфон в фирменных салонах Samsung.

Стоимость смартфона по подписке составит 4 690 рублей в месяц за Note 10 и 5 490 рублей за Note 10+. Пользователи, участвующие в программе Samsung Forward, имеют возможность обменять свой старый флагман на новую модель телефона.

«Более 70% пользователей, взявших ранее Samsung Galaxy Note 9 по программе Forward, обменяли или планируют обменять смартфон на новую модель. На сегодняшний день 24% из них уже сделали это досрочно, не дожидаясь окончания годового периода. При этом до 40% всех флагманов Samsung выдается по программе в магазинах-партнерах», — указывает генеральный директор компании Forward Leasing Алексей Гуров.



Процесс рассмотрения заявки и подписания договора полностью цифровой и занимает одну минуту. Для получения смартфона необходимо оформить заявку на сайте Samsung Forward, подписать договор с помощью СМС-кода и получить штрихкод, который предъявляется в магазине, участвующем в программе. В стоимость подписки также входит защита по программе Samsung Smart Care+, позволяющая провести бесплатную диагностику повреждений дисплея или задней панели смартфона в течение одного года.

