У банков в том числе появится возможность в режиме онлайн осуществлять мониторинг кредитного риска

Банки смогут оценивать кредитоспособность потенциальных заемщиков-предпринимателей, используя информацию от операторов фискальных данных об их выручке, сведения об их операциях по расчетному счету, данные их контрагентов и т. п. Такой механизм выдачи кредитов компаниям малого и среднего бизнеса прошел тестирование в «регулятивной песочнице» Банка России (эта площадка была создана для оценки и апробации инновационных финансовых технологий, применение которых требует изменений в регулировании), сообщает его пресс-служба.

Новый сервис позволит малому и среднему бизнесу получить предложение по кредиту дистанционно. Банк сможет оценить кредитоспособность заемщика без обязательного использования его официальной отчетности — на основе данных об объеме выручки по онлайн-кассам и иной информации, полученной с согласия клиента. Это поможет ускорить принятие решения и сократить время на выдачу кредита.

У банков также появится возможность в режиме онлайн осуществлять мониторинг кредитного риска на основе получаемой информации.

Внедрение сервиса будет способствовать увеличению объемов кредитования малого и среднего бизнеса и улучшению качества таких кредитных портфелей, рассчитывают в Центробанке.



Изменение в положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П, устанавливающее порядок формирования резервов на возможные потери по ссудам субъектам малого и среднего предпринимательства, кредитный риск которых может оцениваться без представления финансовой отчетности заемщика на основе внутрибанковских методик, находится на регистрации в Министерстве юстиции РФ.