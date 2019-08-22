Банк «Восточный» улучшил условия по кредиту под залог недвижимости для новых заемщиков, которые покажут ответственное отношение к кредитным обязательствам. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Для заемщиков, которые в течение первого года обслуживания кредита будут вносить платежи без просрочек, ставка на второй год снизится на 1% годовых. В дальнейшем ставка по кредиту также может снижаться: после второго года — на 2% годовых, после третьего года — еще на 3% годовых. Каждое новое снижение процентной ставки суммируется с предыдущим. Таким образом, после трех лет выплат без просрочек экономия по кредиту может составить 6% годовых.

В рамках «Кредита под залог недвижимости» клиенты могут получить заем на сумму от 300 тыс. до 30 млн рублей. При этом максимальный срок выплаты кредита составляет 20 лет.