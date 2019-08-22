Росбанк принял решение продлить до 1 ноября 2019 года нулевую комиссию по переводам в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«В связи с тем, что сервис столь популярен среди наших клиентов, мы приняли решение не вводить комиссию за его использование до начала ноября», — прокомментировал директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Дамиан Леклер.

Воспользоваться СБП можно через мобильное приложение «Росбанк Онлайн» и интернет-банк.