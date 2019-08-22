Интерпромбанк внедрил технологию, упрощающую предварительное одобрение кредита с помощью проверки подлинности цифровой подписи через портал «Госуслуги». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Для оформления заявки на кредит физическому лицу теперь достаточно позвонить по телефону Интерпромбанка, после чего оператор заполнит в анкете все необходимые данные. Затем будущему заемщику направляется СМС-сообщение с электронной ссылкой для авторизации в системе банка через портал «Госуслуги», пройдя по которой он предоставит электронную подпись при подтверждении согласия на проверку кредитной истории в бюро кредитных историй.

«Теперь клиенту не нужно посещать офис отделения банка для подачи заявки на кредит. Использование новой технологии согласования с клиентом проверки его кредитной истории позволило значительно сократить время ожидания предварительного одобрения кредита», — отметили в банке.

В течение получаса после подачи заявки с заявителем свяжется сотрудник банка и пригласит в отделение для оформления кредита, а в случае отказа на мобильный телефон клиента поступит соответствующее СМС-оповещение.